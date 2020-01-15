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Сливко — о золоте в эстафете: когда норвежка промахнулась, поняла, что у меня есть шанс

Сливко — о золоте в эстафете: когда норвежка промахнулась, поняла, что у меня есть шанс
Биатлон / Кубок IBU 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала своё выступление на четвёртом этапе смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Сливко принесла победу российской команде, на 2,6 секунды опередив на финише немку Ванессу Фойгт. Бронзовыми призёрами стали норвежские биатлонисты.

«На последнем этапе было напряжённо. Когда я пришла на стрельбище, услышала, что норвежка промахнулась. Подумала, что у меня может быть шанс в этой ситуации… Тем не менее немецкая спортсменка оставалась очень близко, поэтому я должна была сражаться до конца», — приводит слова Сливко пресс-служба Международного союза биатлонистов в своём «твиттере».

В победной для России эстафете также бежали Вадим Филимонов, Семён Сучилов и Екатерина Глазырина.

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Осрблье
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