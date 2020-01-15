Сливко — о золоте в эстафете: когда норвежка промахнулась, поняла, что у меня есть шанс

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала своё выступление на четвёртом этапе смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Сливко принесла победу российской команде, на 2,6 секунды опередив на финише немку Ванессу Фойгт. Бронзовыми призёрами стали норвежские биатлонисты.
«На последнем этапе было напряжённо. Когда я пришла на стрельбище, услышала, что норвежка промахнулась. Подумала, что у меня может быть шанс в этой ситуации… Тем не менее немецкая спортсменка оставалась очень близко, поэтому я должна была сражаться до конца», — приводит слова Сливко пресс-служба Международного союза биатлонистов в своём «твиттере».
В победной для России эстафете также бежали Вадим Филимонов, Семён Сучилов и Екатерина Глазырина.
- 15 января 2020
-
19:40
-
19:32
-
19:12
-
19:12
-
19:02
-
18:48
-
18:40
-
18:21
-
18:18
-
18:06
-
17:44
-
17:39
-
17:30
-
16:53
-
16:44
-
16:29
-
15:56
-
15:27
-
15:09
-
14:20
-
14:00
-
13:52
-
13:44
-
12:12
-
11:48
-
10:34
-
10:17
-
09:46
-
09:30
-
09:30
- 14 января 2020
-
21:28
-
21:27
-
20:12
-
19:14
-
18:23