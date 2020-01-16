Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сегодня, 16 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший третий стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (14-й), Матвей Елисеев (29-й), Никита Поршнев (41-й), Эдуард Латыпов (59-й) и Саид Каримулла Халили (110-й).



Лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад стартует 18-м. Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё пропускает этап в Рупольдинге в связи с рождением ребёнка.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.