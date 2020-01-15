Свендсен — о допинг-скандале: надеюсь, не всех россиян отлучат от главных стартов

Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал допинг-скандал в российском спорте, из-за которого ряд спортсменов могут быть не допущены на международные соревнования, в том числе и Олимпийские игры.
«Это очень сложный случай. Я считаю, что спортсмены, которые не соревновались в Сочи, должны получить возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Я надеюсь, что не всех россиян отлучат от главных стартов, потому что не все были задействованы в этом скандале.
Должно быть принято обоснованное и твёрдое решение, которое базируется на фактах. Тогда это будет честно по отношению ко всем спортсменам, и я рассчитываю увидеть в лице россиян достойных соперников на следующих чемпионатах мира и Олимпийских играх», — цитирует Свендсена News.ru.
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