Олимпийская чемпионка Вита Семеренко: я пытаюсь, а понимаю, что скорость тухнет и тухнет

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Вита Семеренко оценила выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Она заняла 34-е место, совершив один промах.
«Разница в самочувствии есть, но не такая, как было на первых двух этапах в Эстерсунде и Хохфильцене. Да, казалось бы, в Хохфильцене я была за пределами тридцатки, но там я себя хотя бы чувствовала хорошо. Сегодня, вроде бы, первый круг, полтора даже, здорово прошла. А потом плохо так резко стало, как отрубило меня и всё тут. Я пытаюсь-пытаюсь, а понимаю, что скорость тухнет и тухнет.
Даже не знаю, как охарактеризовать. Мышцы какие-то скованные были. И стрельбище тут немного коварное — равнина и подход к стрельбищу требует отталкиваний, отсюда могут быть и промахи", — цитирует Семеренко Biathlon.com.ua.
Вита также рассказала, почему решила пропустить этап Кубка мира в Поклюке.
«Из-за высоты – иначе у нас получился бы перебор дней, проведённых на высоте. Уже точно решено, что мы до 30 января остаёмся здесь, в Рупольдинге, готовиться. А 30-го числа мы все — девчонки из Поклюки, мы с Валей из Рупольдинга — переезжаем в Ливиньо на сбор. Там втягиваемся и спускаемся, где-то на 200 м, в Антхольц. До этого мы в Ливиньо не тренировались прежде», — сказала Семеренко.
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