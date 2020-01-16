Тихонов — о женской сборной России: девчонки мёртвые, пожалейте их!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подвёл итоги выступления россиянок в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лучший результат среди представительниц России продемонстрировала Лариса Куклина, занявшая 36-е место.

«Результаты вчерашнего женского спринта в Рупольдинге — это катастрофа, которая не может быть списана исключительно на подготовку инвентаря. Я не знаю, какую работу они выполняют между стартами. Если они, как прежде, работают по системе Норицына, кроссы и силовая работа — это страшная проблема. Они не умеют восстанавливаться.

Девчонки мёртвые, посмотрите на их лица на экране и пожалейте их», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф.