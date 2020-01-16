Фуркад: я фанат Рафаэля Надаля и черпал вдохновение в его карьере

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). А также рассказал, что черпал вдохновение в карьере испанского теннисиста Рафаэля Надаля.



«Я добыл эту победу на самых последних метрах трассы. Знал, что иду в том же темпе, что и Кентен. Поэтому хотел прибавить в концовке. К счастью, это получилось. Я фанат Рафаэля Надаля и черпал вдохновение в его карьере, когда он смог вернуться после сложного периода и снова был наверху», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Второе место занял ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе. Он уступил Фуркаду 3,1 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялся немец Бенедикт Долль (+12,0).



Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он был точен на огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м. Его отставание от лидера составило 44,4 секунды.



Фуркад выиграл биатлонный спринт в Рупольдинге, Логинов – 11-й