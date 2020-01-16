Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Хованцев: Логинов и Елисеев точно побегут в эстафете, остальных будем добирать

Хованцев: Логинов и Елисеев точно побегут в эстафете, остальных будем добирать
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что состав на мужскую эстафету, которая пройдёт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), ещё не определён, но в ней точно выступят лидер национальной команды Александр Логинов и Матвей Елисеев.

«По эстафете пока говорить рано. Надо оценить состояние ребят. Двое точно побегут — Логинов и Елисеев. Остальных будем добирать», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ранее в спринтерской гонке в Рупольдинге Логинов занял 11-е место, Елисеев — 17-е. Победу одержал француз Мартен Фуркад. Остальные россияне не попали в топ-50. Евгений Гараничев — 53-й, Эдуард Латыпов — 55-й, Саид Каримулла Халили — 68-й, Никита Поршнев — 70-й.

«Ждём приезда Драчёва». Неужели только президент решит все проблемы российского биатлона?
Пока всё очень плохо. Российские биатлонисты не могут попасть на подиум третий этап подряд.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020