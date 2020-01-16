Хованцев: Логинов и Елисеев точно побегут в эстафете, остальных будем добирать
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что состав на мужскую эстафету, которая пройдёт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), ещё не определён, но в ней точно выступят лидер национальной команды Александр Логинов и Матвей Елисеев.
«По эстафете пока говорить рано. Надо оценить состояние ребят. Двое точно побегут — Логинов и Елисеев. Остальных будем добирать», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Ранее в спринтерской гонке в Рупольдинге Логинов занял 11-е место, Елисеев — 17-е. Победу одержал француз Мартен Фуркад. Остальные россияне не попали в топ-50. Евгений Гараничев — 53-й, Эдуард Латыпов — 55-й, Саид Каримулла Халили — 68-й, Никита Поршнев — 70-й.
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Пока всё очень плохо. Российские биатлонисты не могут попасть на подиум третий этап подряд.
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