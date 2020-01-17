Фийон Майе прокомментировал завоевание серебра в спринте в Рупольдинге

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он занял второе место.
«Это спринт — здесь нужно соревноваться с самим собой. Да, по ходу гонки тренеры давали мне какую-то информацию, но отсутствие визуальных ориентиров всё осложняло. Нужно было вкладываться в каждый толчок, да и подход к огневому не так прост, как кажется. В отличие от Оберхофа, на стрельбище здесь не было ветра, так что работать нужно было чисто. Вы видели, с идентичной стрельбой я, Мартен и Бенедикт бежали последний круг секунда в секунду! Я отдал все силы и рад быть вторым!
Обычно мне очень сложно стрелять в ветреных условиях, но здесь отличное стрельбище, поэтому на огневых всё удалось! Я подвожусь к чемпионату мира через старты, поэтому дорожу каждой гонкой, ведь так я набираю форму», — цитирует француза Biathlon.com.ua.
Победителем гонки стал ещё один представитель Франции Мартен Фуркад.
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