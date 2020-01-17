Юрлов — о спонсорах Екатерины: из России к нам никто не обращался

Виктор Юрлов, отец и личный тренер 34-летней российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, рассказал о финансовой поддержке дочери.
«Немного помогает австрийское хлебобулочное предприятие. Мы заключаем договор. Если хорошо выступаешь, допустим, второе место на последнем чемпионате мира, идут призовые. Ничего не показал – в этом случае оговорена небольшая призовая сумма. Почему российские не помогают? К нам никто не обращался», — приводит слова Юрлова «Спорт день за днём».
Юрлова также оценил подготовку Екатерины к сезону.
«Екатерина готовилась отдельно от команды? Да, но мы плотно работаем с Виталием Норицыным. В этом году всё было цивилизованно. Что с президентом СБР, что с тренерским штабом. Катя живёт в Австрии на высоте 850 метров, где находятся очень хорошие спортивные объекты. Зачем искать что-то другое? Можно сказать, что высота тренирует человека», — сказал Юрлов.
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