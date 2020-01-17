Пидручный: впервые в сезоне удалось стрельнуть два нуля — уже какая-то радость
Чемпион мира 2019 года, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в мужском спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Он занял десятое место.
«В принципе, гонкой доволен. Впервые в этом сезоне удалось стрельнуть два нуля — уже есть какая-то радость. Трасса довольно неплохая. Не скажешь, что она в катастрофическом состоянии.
Настрой на эстафету? При нынешней конкуренции в мужском биатлоне считаю, что если мы будем бороться за ТОП-6 и выше, то, в принципе, я буду доволен", — приводит слова Пидручного biathlon.com.ua.
Победу в спринте одержал француз Мартен Фуркад. Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон Майе. Призовую тройку замкнул немец Бенедикт Долль.
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Елисеев подарил болельщикам надежду на медаль, но сам же её и отнял. Логинов при чистой стрельбе стал 11-м. По всем остальным есть вопросы.
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