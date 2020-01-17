Обереггер — об отношениях с Вирер: мы не разговариваем, но это не моя инициатива

Тренер сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер, ранее работавший с командой Италии, рассказал об отношениях с бывшей подопечной, обладательницей Кубка мира Доротеей Вирер.

«Мы не разговариваем друг с другом, но это не моя инициатива. Я очень уважаю Доротею и ту работу, которую она делает. Но я сосредоточен только на сборной Норвегии, на девушках, которых тренирую.

Может быть, всё изменится, когда она завершит карьеру. Тогда она сможет дистанцироваться и увидеть некоторые вещи по-другому", — приводит слова Обереггера NRK.

По итогам спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) Вирер уступила лидерство в общем зачёте норвежке Тириль Экхофф. Сегодня, 17 января, состоится женская эстафетная гонка.