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Свендсен: Вирер навредит себе, если продолжит обижаться

Свендсен: Вирер навредит себе, если продолжит обижаться
Биатлон / Кубок мира 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал ситуацию вокруг действующей обладательницы Кубка мира итальянки Доротеи Вирер и бывшего тренера сборной Италии Патрика Обереггера. Вирер не простила тренеру решение перейти на работу в сборную Норвегии.

«Это похоже на ситуацию с Мартеном Фуркадом, когда Норвегия „забрала“ его тренера Зигфрида Мазе. Французам было горько, но мы ничего не можем поделать. Вирер навредит себе, если будет продолжать обижаться на тренера. Для Норвегии это хорошо», — приводит слова Свендсена NRK.

В общем зачёте Кубка мира Вирер занимает второе место (438 очков), а лидирует представительница Норвегии Тириль Экхофф (441).

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