Резцова: понимала, что ты готова работать, а лыжи под тобой – нет

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о работе своих лыж в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. За этап, взяв лишь два дополнительных патрона, Резцова отстала от соперниц на полминуты.

«У меня был шок, когда я с первых метров начала фигачить по полной, а передо мной была Экхофф. Я подумала, а почему бы мне за ней не подержаться. Мы доехали с ней до первого маленького подъёма, и я вижу, что лыжи у меня вообще не едут. Думаю, ладно, может это просто Экхофф до фига сильная. А я тут поверила в себя (улыбается).



Но как только мы начали съезжать с последнего бугорка и я начала толкаться через шаг — и просто шведка в этот момент сбоку обкатывает меня и уезжает! У меня чуть слёзы на глаза не накатились. Очень обидно. Перед подъёмом меня обгоняет Вирер, я сажусь сразу за ней. Всё вроде бы нормально. Чтобы вы понимали, я в потоке её даже не накатила! В лыжне, по льду! То есть я как ехала с ней на одном расстоянии, так и ехала. Хотя в потоке обычно накатываешь. Честно скажу, я сильно материлась в тот момент, когда меня объезжали.



В спринте мне не с кем было сравнить, а сегодня было с кем. И это было в два раза тяжелее морально, потому что я понимала, что ты готова работать, а лыжи под тобой – нет. Может быть, это моё субъективное ощущение, и тренеры скажут мне, что я на самом деле полное дно, которое еле ехало. Но мои ощущения такие. Именно функционально я была готова бороться», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Россиянки заняли 11-е место в эстафете, уступив выигравшим норвежкам две с половиной минуты.