Латыпов: старался отдать все силы, но пока не та форма, чтобы показывать лучший ход

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвёл итоги выступления сборной в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Команда в составе Эдуарда, Евгения Гараничева, Матвея Елисеева и Александра Логинова финишировала четвёртой.



«Это эстафета, соперники были близко, и я знал, что нужно приближаться к соперникам, чтобы уйти вместе с ними на последний круг. Пытался это сделать, но немного замедлился на стрельбе. В итоге примерно такой же просвет получился и на финише.



Понимал ли, где нахожусь, во время третьего круга? Конечно, понимал. Старался отдать все силы, но пока не та форма, чтобы показывать лучший ход», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Напомним, победителями эстафеты стали биатлонисты из Франции, второе место завоевали норвежцы, третьими стали австрийцы.

Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге, Россия — 4-я