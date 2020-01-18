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Латыпов: старался отдать все силы, но пока не та форма, чтобы показывать лучший ход

Латыпов: старался отдать все силы, но пока не та форма, чтобы показывать лучший ход
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвёл итоги выступления сборной в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Команда в составе Эдуарда, Евгения Гараничева, Матвея Елисеева и Александра Логинова финишировала четвёртой.

«Это эстафета, соперники были близко, и я знал, что нужно приближаться к соперникам, чтобы уйти вместе с ними на последний круг. Пытался это сделать, но немного замедлился на стрельбе. В итоге примерно такой же просвет получился и на финише.

Понимал ли, где нахожусь, во время третьего круга? Конечно, понимал. Старался отдать все силы, но пока не та форма, чтобы показывать лучший ход», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, победителями эстафеты стали биатлонисты из Франции, второе место завоевали норвежцы, третьими стали австрийцы.

Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге, Россия — 4-я
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