Белозёров пояснил замену в составе мужской сборной России

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал тот факт, что на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) в составе команды состоится замена — вместо Саида Халили соревноваться будет Кирилл Стрельцов.



«В Поклюку к нам приедет Кирилл Стрельцов. В Словении будет индивидуальная гонка, а он чемпион России в марафоне. Отлично стреляет, у него неплохой средний дистанционный ход. Плюс ко всему умеет здорово финишировать, так что у него немало положительных качеств. Мы предложили его кандидатуру, Владимир Драчёв её однозначно поддержал.



Семён Сучилов тоже неплохо выглядит сейчас по скоростным качествам, но мы видим, как тяжело он отбирался на IBU. Везде добирал ходом, а вот стрельба у него нестабильна. Помогаю ему с функциональной подготовкой в этом сезоне заочно, но со стрельбой заочно помогать сложнее, как вы понимаете. Пока со скоростью у него всё неплохо, пусть готовится к Европе, там тоже надо серьёзно выступить. А везти его в Поклюку на индивидуальную гонку и психологически похоронить, думаю, было бы неправильно», — заявил Белозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Стрельцов заменит Халили в составе сборной России на этапе Кубка мира в Поклюке