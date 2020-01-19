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Экхофф — о победе в гонке преследования: никакого давления из-за жёлтой майки, чистый кайф

Экхофф — о победе в гонке преследования: никакого давления из-за жёлтой майки, чистый кайф
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив один промах, она на 46 секунд опередила ближайшую преследовательницу в лице Паулины Фиалковой из Словакии.

«Не чувствовала никакого прессинга из-за жёлтой майки. Просто бежала и получала удовольствие, чистый кайф. У меня бывали тяжёлые времена, но во многом они были связаны с работой лыж. Сейчас у меня идеальные лыжи, и благодаря этому я быстро бегу и вообще не устаю на лыжне. Отсюда и такая работа на рубеже, как на тренировке», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Бронзовую медаль завоевала представительница Швеции Ханна Эберг. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина — 19-е место.

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге, Куклина — 19-я
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