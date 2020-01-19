Старых — о 27-м месте: оцениваю выступление достаточно хорошо

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив два промаха, она финишировала 27-й.



«Оцениваю выступление достаточно хорошо. Немного недоработала на стрельбе. Но мне понравилось, захватывающая гонка: борьба, ажиотаж, куча эмоций. Работала от начала и до конца, и я довольна. Указаний особенных не было. Мы прекрасно понимаем, что нужно как можно быстрее выбираться наверх, поэтому ты просто обгоняешь и обгоняешь народ, если чувствуешь в себе силы. По крайней мере, я их чувствовала, бежала как могла.



Бежала, и в мыслях было только, что нужно работать везде, на каждом участке. Из-за погодных условий лыжня накатана только по центру. Начинаешь обгонять — и едёшь по целине, отдаёшь намного больше сил. Я старалась так: если вижу народ, значит, нужно обгонять. Не надо на меня навешивать ярлык лидера. Выхожу и стараюсь в каждой гонке работать по максимуму. Чувствую в себе силы. После новогоднего перерыва с каждой гонкой мне всё легче и легче. Надеюсь, к чемпионату мира подойду в оптимальной форме», — цитирует Старых «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Ирина отыграла по ходу гонки 33 позиции.

Победу в гонке преследования одержала норвежка Тириль Экхофф, второй к финишу пришла Паулина Фиалкова из Словакии, бронзовую медаль завоевала представительница Швеции Ханна Эберг. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина — 19-е место.