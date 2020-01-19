Елисеев: ни разу не устраивает мой результат

Российский биатлонист Матвей Елисеев подвёл итоги выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Елисеев занял 23-е место, допустив четыре промаха на четырёх огневых рубежах.
«Ни разу не устраивает мой результат. Попытался начать спокойнее, из-за этого не вошёл в гонку. Зато последний круг был лучше. Из-за того что медленно начал, настрой получился не таким агрессивным. Попытался сократить отставание на последних кругах, пробовал другую схему гонки.
Пропустить какие-то гонки? Всё нормально по состоянию, перед чемпионатом мира будет довольно большой промежуток, там можно будет и отдохнуть, и потренироваться», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».
Шестой этап Кубка мира пройдёт с 23 по 26 января в Поклюке. Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).
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