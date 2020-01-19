Павлова: в соцсетях пишут гадости

Российская биатлонистка Евгения Павлова, которая бежала в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, рассказала о своём отношении к критическим комментариям в социальных сетях.

«В соцсетях пишут гадости. Я не обращаю внимания на это, не отвечаю всем подряд и не извиняюсь. Это моя работа, люди должны понимать и принимать это, а не писать гадости. Давайте зайдём в «инстаграм» немки, которая зашла в эстафете на штрафные круги. Мы с Катей Юрловой зашли. 50 комментариев — все положительные. Если бы мы что-то сделали, то нам сразу: сдохни, иди, не знаю, что сделай. Наверное, народ у нас такой злой», — сказала Павлова в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Павлова была вызвана на этап Кубка мира в Рупольдинге из-за хорошей стрельбы, но ход биатлонистки не порадовал. Россиянки с Павловой заняли 11-е место в эстафете.