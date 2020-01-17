Биатлон. Кубок мира. Женская эстафета. Медаль сборной России будет чудом? LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
7:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона! В Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 17 января, состоится женская эстафета 4х6 км. Сборная России выступит в экспериментальном составе. Светлане Мироновой и Ларисе Куклиной тренерский штаб решил дать отдых, а на дистанцию выйдут Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт. Наших девушек трудно отнести к фаворитам гонки, но мы в любом случае будем болеть и переживать за сборную России. «Чемпионат» проведёт традиционную онлайн-трансляцию соревновательного дня. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего, что окружает женскую эстафету в Рупольдинге.
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