Гараничев: разве это успешное выступление? Если только в стрельбе…

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, что не считает успешным своё выступление на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Гараничев стал 53-м в спринте, но благодаря точной стрельбе сумел подняться на 22-е место в гонке преследования. Также Евгений в пятёрке лидеров завершил первый этап эстафеты.

«Разве это успешное выступление? Если только в стрельбе… До идеального состояния ещё далеко. К тому же буквально вчера мы бежали эстафету, гонка получилась тяжёлая. Конечно, в пасьюте настраивался на борьбу. Но тут ещё и трасса была довольно скоростная. Похожа на ту, что в Оберхофе. Мне немного тяжело по такой трассе бежать.

С каждым годом конкуренция в мировом биатлоне растёт. В этом сезоне очень много спортсменов, которые, можно сказать, разбежались. И с таким лыжным ходом, как у меня сейчас, нужно показывать очень хорошую качественную стрельбу. Январь в плане скорости уже получше проходит, чем начало сезона. Но, повторюсь, кондиции ещё далеки от оптимальных.



Какие ощущения от первого этапа в эстафете? Было комфортно. Конечно, первый этап – он дёрганый. Все пытаются обойти друг друга, много суеты. То на лыжи, то на палки встанут. Просто стараешься идти и не обращать внимания. Конечно, это выбивает, но пытаешься абстрагироваться. В принципе же мне без разницы, на каком этапе бежать эстафету. Куда поставят», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».