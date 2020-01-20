Фуркад: прошлый сезон изменил меня

Пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от победы в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«Конечно, я очень рад и доволен, что всё ещё способен побеждать. Прошлый сезон изменил меня. Раньше в соревнованиях, приближаясь к финишной линии первым, мыслями я был уже в следующей гонке. Сейчас я живу моментом — радуюсь каждой удаче и наслаждаюсь биатлоном. После финиша я глубоко проживаю каждую радостную эмоцию и счастлив, что могу разделить радость победы с партнёрами по команде», — приводит слова Фуркада Biathlon.com.ua.
Второе место в гонке преследования занял француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен.
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