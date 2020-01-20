Вита Семеренко — о гонке преследования: на пятом круге уже чувствовалась боль

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Вита Семеренко оценила выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Она заняла восьмое место, не совершив ни одного промаха.

«Не скажу, что не хватило сил, просто трасса глянцевалась с каждым кругом. А у нас такая специфическая техника — мы нажимаем на носки, и затем затекают надкостницы. Я бежала всю трассу и вспоминала слова тренера: «Главное — не напрягать надкостницы».

Благодаря погодным условиям четыре круга держалась. На пятом уже чувствовалась боль, потому что трасса ещё больше заглянцевалась. Конечно, я рада восьмой позиции как никогда. Отстрелять четыре нуля — это замечательно. Большое спасибо сервису — в сложных погодных условиях лыжи работали очень хорошо", — цитирует Семеренко Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф.