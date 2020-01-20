Кайшева показала, в каких условиях пройдёт отбор на чемпионат Европы по биатлону

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева в своём «инстаграме» опубликовала фотографию трассы в Дёмино, на которой пройдут отборочные гонки на чемпионат Европы в Отепя (Эстония). Заметно, что на трассе почти нет снега, она покрыта льдом, а на некоторых участках видна земля.

Фото: «Инстаграм» Ульяны Кайшевой

С 22 по 27 января в Дёмино пройдут шестой и седьмой этапы Кубка России по биатлону, а также две гонки чемпионата России. Кайшева по итогам «Ижевской винтовки» прошла отбор в сборную России на январские этапы Кубка IBU

Расписание отборочных соревнований на чемпионат Европы. Дёмино

22 января

11:00 мск — спринт, мужчины.

14:00 — спринт, женщины.



26 января

11:00 — спринт, мужчины.

13:30 — спринт, женщины.

Чемпионат Европы пройдёт с 26 февраля по 1 марта.