Кайшева показала, в каких условиях пройдёт отбор на чемпионат Европы по биатлону

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева в своём «инстаграме» опубликовала фотографию трассы в Дёмино, на которой пройдут отборочные гонки на чемпионат Европы в Отепя (Эстония). Заметно, что на трассе почти нет снега, она покрыта льдом, а на некоторых участках видна земля.
Фото: «Инстаграм» Ульяны Кайшевой
С 22 по 27 января в Дёмино пройдут шестой и седьмой этапы Кубка России по биатлону, а также две гонки чемпионата России. Кайшева по итогам «Ижевской винтовки» прошла отбор в сборную России на январские этапы Кубка IBU
Расписание отборочных соревнований на чемпионат Европы. Дёмино
22 января
11:00 мск — спринт, мужчины.
14:00 — спринт, женщины.
26 января
11:00 — спринт, мужчины.
13:30 — спринт, женщины.
Чемпионат Европы пройдёт с 26 февраля по 1 марта.
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