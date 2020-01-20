Резцова — о дочери Кристине: занимать 50-е места — это нормально?

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова заверила, что не вмешивается в подготовку дочери Кристины. В общем зачёте Кубка мира Кристина занимает 47-е место.
«Я никогда не лезу в подготовку Кристины, потому что у них есть тренеры. Могу только её настроить и психологически поговорить. По её интервью, у неё всегда всё хорошо и нормально, хотя ничего нормального в сборной России нет. Занимать 50-е места — это нормально? Нет пока никакой стабильности и скорости. Возможно, где-то была допущена ошибка в подготовке, но после драки кулаками не машут», — цитирует Резцову РИА «Новости».
Резцова также оценила нынешнее состояние Екатерины Юрловой-Перхт.
«Немного пугает Юрлова-Перхт. Бежать с таким количеством промахов – это не по её раскладу. Если мы надеемся, что она будет в эстафете, то надо исправлять ситуацию, что-то с ней произошло», — сказала Резцова.
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