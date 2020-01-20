Куклина: мы очень много работаем над тем, чтобы исправить ситуацию с отсутствием медалей

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила выступление сборной России на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Австрия). Россияне не смогли завоевать ни одной медали.
«Отсутствие медалей, конечно же, не может радовать. Мы все очень много работаем над тем, чтобы исправить ситуацию. Да, в гонке преследования в Рупольдинге уже бежалось легче. Чувствуется, что немного восстановилась. Или просто прошла акклиматизация и высокогорье начало «отпускать».
На прогресс в результатах нужно смотреть в контексте не следующего этапа Кубка мира в Поклюке, а главного старта сезона — чемпионата мира. Главное, что мы приходим в чувство», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 пройдёт в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января.
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