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Губерниев: впереди у Матыцина много работы, не сомневаюсь в нём и всегда буду рядом

Губерниев: впереди у Матыцина много работы, не сомневаюсь в нём и всегда буду рядом
Биатлон 0

Известный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Олега Матыцина на должность министра спорта Российской Федерации.

«Олег Матыцин — великолепный профессионал, лучшую кандидатуру на пост министра спорта РФ сложно представить! Впереди у нового министра много работы, не сомневаюсь в нём и всегда буду рядом! Вперёд, Олег Матыцин! Что касается кандидатуры вице — премьера Дмитрия Чернышенко. Он был и остаётся крепким профессионалом, человеком слова и дела. Состав кабинета министра весьма интересный и профессиональный», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку 15 января после Послания президента Федеральному собранию. Пост министра спорта покинул в том числе Павел Колобков.

Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ
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