Курдюков — о Губерниеве: людей, которые бы так рвали глотку и нервы, совсем немного

Известный спортивный комментатор Сергей Курдюков рассказал, как реагирует на точку зрения о том, что в профессиональном плане он лучше Дмитрия Губерниева.

«Эта тема старше нас с ним вместе взятых, по-моему. При любой встрече повод улыбнуться. У нас разные каналы, разная аудитория — и по численности, и по составу, разная философия проектов, разные требования. Но при этом одна школа — «Евроспорт», его звезда тоже взлетела с этой орбиты, здесь мы бок о бок работали несколько лет, два нетеоретических спортсмена с одним подходом к материалу. С профессиональной точки зрения принципиальной разницы между нами нет.

Классный ли он комментатор? А как же! Людей, которые комментируя по-русски, так сильно тратились бы в эфире, рвали глотку и нервы, и при этом имели солидную профессиональную базу, совсем немного. Совсем. А особенности подачи определяются требованиями аудитории. Он положил много сил на продвижение биатлона. От таких сопровождающих телепроектов, как его передача, не отказался бы ни один вид спорта. Случаются ли у него ошибки? Мы все их совершаем, кроме скалолазов, когда они идут фри-соло, без страховки.

Если адекватному цивилизованному человеку не нравится что-то смотреть или кого-то слушать, он просто смотрит и слушает другое. И никогда не опустится до базара в каментах, потому что, как минимум, уважает себя. И таких людей много, просто в сетях их видно и слышно гораздо меньше, потому что им жаль прожигать драгоценное время жизни.

Что касается нас с Губерниевым, взятых в отдельности от интернет-баталий — между нами добрые, дружеские отношения. Всегда были, есть и, надеюсь, будут. Потому что главное — то, что зарождается до того, как поднялась ядовитая пена. Если в человеческих взаимоотношениях переигрывать всё из-за изменения обстоятельств или внешних влияний -то это… не знаю, тухло как-то", — цитирует Кудюкова «Спорт-экспресс».