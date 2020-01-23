Хованцев: вовремя ли платят зарплату? Ну… Платят

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал точку зрения о том, что проблемы команды с результатами связаны с тем, что россияне просто не могут конкурировать с сильнейшими соперниками.

«Готов возразить. Мнений много, есть правильные, есть не очень. Тренерский анализ даёт понять: проблемы в Анси были из-за снега. То же самое — в начале этапов в Оберхофе и Рупольдинге. К теплу мы оказались готовы не очень хорошо. А бежать можем. Латыпов, уставший и на фоне разных проблем, показал в пасьюте Рупольдинга седьмой ход. Значит, проблема не в физическом состоянии. Логинов говорил после эстафеты, что лыжи ехали по-другому, он мог бороться, если бы не два промаха. Это тоже не очень хорошо, но это индикатор. Не стоит всё сводить к недостаточной подготовке, это не так.

В Оберхофе в прошлом году был другой снег, несмотря на высокую температуру. Натуральный. А теперь с селитрой, привозной или искусственный. В Анси похожая картина. Сервисёры разбираются с этим делом. Всё должно быть нормально. Был ли у нас план Б? Не хочу раздувать. Есть много моментов. Перевезти, допустим, группу сервисёров с одного место на другое — нужны средства. И этот вопрос не ко мне», — цитирует Хованцева сайт «Матч ТВ».

Хованцев также ответил на вопрос, вовремя ли в сборной платят зарплату.

«Ну… Платят. Про это тоже не хочу говорить. Тренироваться надо. И выступать. Делать то, что от нас зависит», — сказал тренер.

Сегодня, 23 января, в Поклюке стартует шестой этап Кубка мира по биатлону.