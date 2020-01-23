Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, россияне не попали в топ-10

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась мужская индивидуальная гонка. Её победителем стал норвежец Йоханнес Бё. Он преодолел дистанцию за 47 минут 54,3 секунды, точно отработав на всех огневых рубежах.



Вторым стал лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад. Он также был точен в стрельбе, но уступил Бё 11,4 секунды. Третьим финишировал ещё один француз Фабьен Клод (+25,6).



Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он допустил два промаха на четвёртом огневом рубеже и уступил победителю 2 минуты 49,7 секунды.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения

Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 47.54,3 (0 промахов)

2. Мартен Фуркад (Франция) — +11,4 (0)

3. Фабьен Клод (Франция) — +25,6 (0)

4. Филипп Наврат (Германия) — +36,7 (0)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — +1.02,4 (1)...

16. Александр Логинов (Россия) — +2.49,7 (2)

17. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2.57,5 (0)…

24. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.33,3 (1)…

35. Евгений Гараничев (Россия) — +4.57,2 (3)…

37. Никита Поршнев (Россия) — +5.01,4 (3)

38. Матвей Елисеев (Россия) — +5.05,5 (4).

