Гараничев пропустит смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

Российский биатлонист Евгений Гараничев не выступит в смешанных эстафетах, которые пройдут на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), сообщили ТАСС в тренерском штабе национальной команды.

В миксте мужскую часть команды представят Александр Логинов и Матвей Елисеев, в сингл-миксте — Эдуард Латыпов.

Обе гонки состоятся завтра, 25 января. Женская половина состава российских команд на эти старты станет известна по итогам индивидуальной гонки, которая пройдёт сегодня, 24 января.

31-летний Гараничев в декабре не принимал участия в эстафетах, но в январе он дважды был включён в состав на командные гонки.

Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Поклюке завершится послезавтра, 26 января. В программе этапа — индивидуальные гонки, супермикст, смешанная эстафета и масс-старты.