Гараничев пропустит смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

Российский биатлонист Евгений Гараничев не выступит в смешанных эстафетах, которые пройдут на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), сообщили ТАСС в тренерском штабе национальной команды.
В миксте мужскую часть команды представят Александр Логинов и Матвей Елисеев, в сингл-миксте — Эдуард Латыпов.
Обе гонки состоятся завтра, 25 января. Женская половина состава российских команд на эти старты станет известна по итогам индивидуальной гонки, которая пройдёт сегодня, 24 января.
31-летний Гараничев в декабре не принимал участия в эстафетах, но в январе он дважды был включён в состав на командные гонки.
Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Поклюке завершится послезавтра, 26 января. В программе этапа — индивидуальные гонки, супермикст, смешанная эстафета и масс-старты.
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