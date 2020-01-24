Фуркад надеется только на новорожденного сына Бё. С Кубком мира всё ясно?

Смешные ошибки норвежца и француза

Болельщики очень ждали этап Кубка мира в Поклюке. На трассу должен был вернуться Йоханнес Бё, пропустивший старты в Оберхофе и Рупольдинге. В его отсутствие Мартен Фуркад выиграл четыре гонки и выглядел почти таким же непобедимым, как в лучшие годы. Противостояние Фуркад – младший Бё вернулось в Словении. И они сразились в индивидуальной гонке в лучших традициях Месси и Роналду.

Оба отстреляли без промахов, оба были достаточно быстры на дистанции. Оба допустили технические ошибки. Мартен умудрился забыть одну палку на коврике, вернулся за ней на коленях, но потом всё равно оступился и рухнул лицом вперёд. Отряхнулся, поднял очки и побежал дальше. Йоханнес на второй «лёжке» едва не уронил винтовку! Бё поймал оружие, но пришлось остановиться и проверить, не улетели ли патроны в снег. И только потом норвежец вернулся на дистанцию.

Фуркад: надеюсь, сын Бё испортит ему подготовку к чемпионату мира

«Надеюсь, сын Бё испортит ему подготовку»

Мартен был расстроен после финиша. А вот на пресс-конференции уже выглядел более умиротворённым и сказал, что в целом доволен результатом. И добавил, что очень рассчитывает, что новорожденный сын Йоханнеса Густав испортит норвежцу подготовку к чемпионату мира и не даст тому спать. В шутку, конечно же. У Фуркада и Бё хорошие отношение, и это был дружеский подкол.



«Знал, что будет жёсткая битва с Йоханнесом. Думаю, что это была хорошая репетиция перед чемпионатом мира. Он был немного лучше меня на стрельбе, он работал быстрее на рубеже, и это принесло ему победу. Надеюсь, что его сын Густав будет очень громким в следующие несколько недель и немного испортит ему подготовку к ЧМ. Тогда у меня будет больше времени, чтобы подготовиться».

Возвращение короля. Российские биатлонисты не помешали Фуркаду взобраться на вершину Фуркад выиграл обе гонки в Оберхофе и отобрал у Йоханнеса Бё жёлтую майку. Француза теперь не остановить?

Йоханнес троллит соперников?

Сам норвежец, конечно же, был очень доволен своим возвращением. Только вдумайтесь, Йоханнес провёл всего 4 тренировки за последние 10 дней и только один раз брал в руки винтовку! И это не помешало ему выиграть индивидуальную гонку у находящегося в близкой к идеальной форме Фуркада. А после финиша Бё и вовсе потроллил соперников. А как ещё это воспринимать?



«Трассу в Поклюке изменили за последний год. Но мне совершенно не важно, что там изменили. Надо просто быстро бежать и точно стрелять. Я немного поменял тактику во время разминки, внёс коррективы с учётом изменённого подхода на рубеж. После долгой паузы я не знал, как отреагирует моё тело. Начал гонку очень медленно, никуда не спешил, шёл в прогулочном темпе».

Йоханнес Бё: начал гонку очень медленно, никуда не спешил, шёл в прогулочном темпе

Если он в прогулочном темпе уничтожает соперников на трассе, то становится реально страшно, на что способен норвежец в хорошей форме. Собственно, на что он способен, мы видели в прошлом сезоне, когда он привозил всем по минуте в стиле Терезы Йохауг из лыжных гонок. И даже без помощи специальной помады.

Бё говорит, что ему не нужен Кубок мира. Лукавит?

Ещё Йоханнес всячески даёт понять, что ему не нужен очередной «Большой хрустальный глобус», вручаемый за победу в общем зачёте Кубка мира.



«Я видел, как Мартен выиграл четыре гонки в моё отсутствие. Я не слишком переживаю по этому поводу. Главный старт – чемпионат мира. Пусть Фуркад выиграет общий зачёт, я потерплю».

Фуркад назвал себя тигром. Француза в этом сезоне уже не остановить? Великолепный Мартен победил впервые за год и едва не расплакался. Он снова лучший биатлонист в мире.

Думаю, что Бё действительно не сильно переживает из-за того, что Мартен и некоторые другие соперники опередили его в тотале. Другое дело, что норвежец настолько хорош, что может даже не думать об этом и всё равно выиграть «Глобус». Проходил мимо и победил – это как раз про него. Отрыв в общем зачёте между Фуркадом и Бё сейчас составляет 127 очков. Главная цель Йоханнеса, по его словам, — чемпионат мира. Если он выиграет большинство гонок в Антхольце, то максимально приблизится к французу по очкам. А если у Мартена что-то не заладится, то может даже выйти вперёд.

После мирового первенства пройдут три полноценных этапа. Последним из них станет Хольменколлен, где Йоханнесу наверняка захочется показать себя перед родной публикой. Признаюсь, мне бы хотелось, чтобы Фуркад выиграл «Глобус». После страданий и метаний он его заслужил, потому что вернуться на элитный уровень после провалов прошлого сезона могут только крутые спортсмены. Проблема в том, что с таким Бё не всегда может справиться даже великий Мартен.