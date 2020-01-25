Кугаевский: Старых прибавляет с каждым стартом, у неё большой потенциал

Тренер Максим Кугаевский прокомментировал стрельбу без промахов Ирины Старых в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Спортсменка заняла 8-е место, показав лучший результат среди российских биатлонисток.

«Ирина очень переживала, когда весной не попала в состав сборной России для подготовки к сезону. Как и в ноябре, когда после успешных отборочных стартов её не взяли на Кубок мира. Но Старых — очень целеустремлённая спортсменка. Продолжала упорно трудиться. Во время подготовки к сезону мы добавили функциональную работу, чуть убавили силовую.

Сейчас видно, что Старых прибавляет фактически с каждым стартом. У неё большой потенциал, чтобы в этом сезоне ещё улучшить результаты. Рад, что приехал в Поклюку и сумел поговорить с Ириной перед стартом. Обсудили ошибки, допущенные днём ранее Александром Логиновым и Евгением Гараничевым. Тогда первые три рубежа они прошли чисто, а на четвёртом допустили промахи. Опасность в том, что на высоте в Поклюке наступает закисление мышц. В концовке это и сказалось у мужчин. Ирина грамотно всё делала. Прислушалась к тому, что я говорил. Не форсировала ход и чисто прошла все рубежи. А после заключительной «стойки» показала уже свой фирменный быстрый круг", — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».

Показанный в индивидуальной гонке результат стал для Старых лучшим в этом сезоне на Кубке мира. Ирина смогла отобраться на масс-старт в Поклюке.