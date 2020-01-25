Биатлонистка Гербулова: наконец-то в этом сезоне у меня появилась медаль

Представительница Красноярского края биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала выступление в первой спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России, который проходит в Ижевске. Она заняла второе место. Соревнования являются отборочными на первенство Европы.
«Впервые в этом году стрельнула два нуля. Очень довольна. Результат радует. Наконец-то у меня в этом сезоне появилась медаль.
Появился шанс поехать на чемпионат Европы? Не ищу лёгких путей. Прохожу все отборы. Надеюсь, всё получится и я смогу туда вернуться.
Как восприняла перенос гонки в Ижевск? У меня в этом году было столько переездов, столько подобных ситуаций, была к ним готова. Приехала с Кубка IBU из Вены в Москву, из Москвы доехала до Рыбинска, из Рыбинска — в Ижевск. Может, переезды помогли. У меня уже 21-я гонка в этом сезоне. Хорошо, что отдохнула за время переездов", — приводит слова Гербуловой «Матч ТВ».
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