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Французский биатлонист Жаклен: никогда не бегал сингл-микст

Французский биатлонист Жаклен: никогда не бегал сингл-микст
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Эмильен Жаклен подвёл итоги сингл-микста на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Сборная Франции, за которую выступила и Анаис Бескон, одержала победу.

«Никогда не бегал сингл-микст. Впрочем, как и моя партнёрша сегодня — Анаис Бескон. Да и вообще, мы впервые бежали вместе на официальных соревнованиях. Мне было непросто соревноваться с Кристиансеном, он очень быстр и хорош на рубежах. Думаю, в целом я смог оказать ему достойное противостояние», — передаёт слова Жаклена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Серебро в сингл-миксте завоевала команда Эстонии, третий результат показали австрийские биатлонисты.

Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Поклюке завершится завтра, 26 января.

Сборная России по биатлону заняла 13-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
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