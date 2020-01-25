Французский биатлонист Жаклен: никогда не бегал сингл-микст

Французский биатлонист Эмильен Жаклен подвёл итоги сингл-микста на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Сборная Франции, за которую выступила и Анаис Бескон, одержала победу.
«Никогда не бегал сингл-микст. Впрочем, как и моя партнёрша сегодня — Анаис Бескон. Да и вообще, мы впервые бежали вместе на официальных соревнованиях. Мне было непросто соревноваться с Кристиансеном, он очень быстр и хорош на рубежах. Думаю, в целом я смог оказать ему достойное противостояние», — передаёт слова Жаклена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Серебро в сингл-миксте завоевала команда Эстонии, третий результат показали австрийские биатлонисты.
Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Поклюке завершится завтра, 26 января.
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