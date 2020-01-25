Биатлонистка Оя — о втором месте в сингл-миксте: чувствую себя на седьмом небе от счастья

Эстонская биатлонистка Регина Оя прокомментировала второе место команды в сингл-миксте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения).

«Психологически мне было очень тяжело уходить на последний круг, потому что не могла понять, на каком месте нахожусь. Знала, что бегу где-то между вторым и четвёртым местом, и подиум был очень близко.

Конечно, чувствую себя на седьмом небе от счастья. Мы мечтаем о подиуме, но при этом понимаем, что в нашем случае надо просто хорошо выступать", — передаёт слова Ои корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в сингл-миксте одержала сборная Франции. Эстония, за которую выступали Оя и Рене Захна, стала второй. Третий результат показали австрийские биатлонисты.