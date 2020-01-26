Сборная России установила антирекорд – 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира

После шестого этапа Кубка мира, который завершился в Поклюке (Словения), сборная России по биатлону установила антирекорд – 26 гонок подряд без медалей.
Последний раз на подиум российские биатлонисты поднимались на пьедестал почёта 14 декабря. Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Ранее в тот же день женская команда завоевала серебро в эстафете. Всего в сезоне-2019/20 россияне завоевали пять медалей на Кубке мира – два серебра и три бронзы.
Начиная с 15 декабря на этапе в Австрии и далее на этапах в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке россияне не смогли завоевать ни одной медали.
Предыдущий антирекорд был установлен в 2016 году – тогда российские биатлонисты остались без наград на чемпионате мира и не попадали на пьедестал 25 гонок подряд.
Серия закончилась на первом же этапе Кубка мира сезона2016/2017 в Эстерсунде, когда Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков стал вторым.
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