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Драчёв: к антирекордной серии отношусь спокойно, это не провал

Драчёв: к антирекордной серии отношусь спокойно, это не провал
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал антирекорд сборной – 26 гонок Кубка мира без медалей.

«К этой антирекордной серии я отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал. Нужно учитывать и состояние нашего лидера Александра Логинова, которого преследуют проблемы с рукой. Кроме того, в этом сезоне он уделяет много времени семье, что нормально: он женился, у него родилась дочь.

Отрицательный результат тоже результат, он отражает результат работы. Будем анализировать. Мы знаем, что пошло не так после этапа в Хохфильцене и новогоднего перерыва, но на публику эту информацию выносить не хотелось бы. Мы разобрались, где была допущена ошибка и в чём проблема, теперь нам надо постараться исправить ситуацию до чемпионата мира. Если мы сумели за короткий период растерять все достижения, то так же реально и догнать", — приводит слова Драчёва ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).

Даже не дно. Россия установила новый антирекорд по числу гонок без медалей
Похоже, 26 – это не предел для наших биатлонистов.
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