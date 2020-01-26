Драчёв: к антирекордной серии отношусь спокойно, это не провал

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал антирекорд сборной – 26 гонок Кубка мира без медалей.
«К этой антирекордной серии я отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал. Нужно учитывать и состояние нашего лидера Александра Логинова, которого преследуют проблемы с рукой. Кроме того, в этом сезоне он уделяет много времени семье, что нормально: он женился, у него родилась дочь.
Отрицательный результат тоже результат, он отражает результат работы. Будем анализировать. Мы знаем, что пошло не так после этапа в Хохфильцене и новогоднего перерыва, но на публику эту информацию выносить не хотелось бы. Мы разобрались, где была допущена ошибка и в чём проблема, теперь нам надо постараться исправить ситуацию до чемпионата мира. Если мы сумели за короткий период растерять все достижения, то так же реально и догнать", — приводит слова Драчёва ТАСС.
Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).
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