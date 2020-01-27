«Муха даже на поле цветов найдёт дерьмо». Драчёв опубликовал картинку после антирекорда РФ

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв после завершения этапа Кубка мира в Поклюке (Словения) опубликовал картинку с мухой и пчелой. Сборная России обновила свой антирекорд — 26 гонок подряд в Кубке мира без медалей.
«Муха даже на поле цветов найдёт дерьмо и погрузится в него. Сознание мухи: во всём надо находить негатив, погружаться в него и ковыряться в нём.
Пчела даже на свалке найдёт цветок и соберёт его нектар. Сознание пчелы: находить во всём лучшие стороны и стремиться к позитивному мышлению», – написано на картинке.
Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва.
«Информация к размышлению!» – подписал картинку глава СБР.
Последний раз на подиум российские биатлонисты поднимались 14 декабря. Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
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