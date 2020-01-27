Драчёв: 3 медали на ЧМ завоевать реально, мы буквально месяц назад бегали-прыгали

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился ожиданиями от чемпионата мира 2020 года, который стартует в Антхольце 13 февраля. На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде россияне завоевали два серебра и бронзу.
«Повторить такой результат реально, мы ведь буквально месяц назад бегали-прыгали, обыгрывали многие страны. Посмотрим. Мы разобрались, в чём причина неудач, будем исправлять ошибки. Времени мало, но попробуем.
К позитивным моментам можно отнести большое число четвёртых мест. Да, на большее пока не хватает, но мы выяснили, в чём была основная проблема таких результатов. Сейчас на сборе вместе со старшими тренерами будем исправлять ситуацию», – цитирует Драчёва ТАСС.
Глава СБР также выразил недовольство участием Матвея Елисеева и Екатерины Юрловой-Перхт в «Рождественской гонке»
«Каждая мелочь имеет значение. Вместо сбора они участвовали в коммерческих стартах. А нужно ли им это было? После сезона – пожалуйста. Сейчас же двух наших лидеров это выбило из колеи: после «Рождественской гонки» Юрлова заболела, Матвей же там просто потерял время. Лидеры других стран уже практически не ездят выступать на «Шальке», – сказал Драчёв.
- 27 января 2020
-
12:00
-
11:41
-
11:16
-
11:07
-
11:00
-
10:47
-
09:48
-
08:31
-
08:25
- 26 января 2020
-
21:59
-
21:27
-
20:53
-
20:30
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
19:09
-
18:52
-
18:26
-
18:23
-
17:59
-
17:39
-
17:01
-
16:58
-
16:30
-
16:25
-
16:17
-
16:09
-
16:04
-
15:56
-
15:39
-
15:02
-
15:02
-
13:31
-
11:00