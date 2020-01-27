Драчёв: 3 медали на ЧМ завоевать реально, мы буквально месяц назад бегали-прыгали

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился ожиданиями от чемпионата мира 2020 года, который стартует в Антхольце 13 февраля. На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде россияне завоевали два серебра и бронзу.

«Повторить такой результат реально, мы ведь буквально месяц назад бегали-прыгали, обыгрывали многие страны. Посмотрим. Мы разобрались, в чём причина неудач, будем исправлять ошибки. Времени мало, но попробуем.



К позитивным моментам можно отнести большое число четвёртых мест. Да, на большее пока не хватает, но мы выяснили, в чём была основная проблема таких результатов. Сейчас на сборе вместе со старшими тренерами будем исправлять ситуацию», – цитирует Драчёва ТАСС.

Глава СБР также выразил недовольство участием Матвея Елисеева и Екатерины Юрловой-Перхт в «Рождественской гонке»



«Каждая мелочь имеет значение. Вместо сбора они участвовали в коммерческих стартах. А нужно ли им это было? После сезона – пожалуйста. Сейчас же двух наших лидеров это выбило из колеи: после «Рождественской гонки» Юрлова заболела, Матвей же там просто потерял время. Лидеры других стран уже практически не ездят выступать на «Шальке», – сказал Драчёв.