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Россиянка Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на юниорском ЧМ по биатлону

Россиянка Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на юниорском ЧМ по биатлону
Биатлон / Прочие турниры 0

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина одержала победу в женской индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).

Второй результат показала представительница Болгарии Милена Тодорова. Призовую тройку замкнула Эми Басерга из Швейцарии.

Россиянка Анастасия Шевченко заняла четвёртое место, Анастасия Гореева — 18-е, Инна Худорожкова — 43-е.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
Юниорки. Индивидуальная гонка
1. Анастасия Халиуллина (Россия) — 41.32,6 (0)
2. Милена Тодорова (Болгария) — +1.07,9 (3)
3. Эми Басерга (Швейцария) — +1.16,0 (2)
4. Анастасия Шевченко (Россия) — +1.19,7 (2)…
18. Анастасия Гореева (Россия) — +3.25,9 (2)…
43. Инна Худорожкова (Россия) — +5.55,3 (5).

Бажин — шестой в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ, Халили не попал в топ-30
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