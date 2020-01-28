Драчёв отреагировал на победу Халиулиной на юниорском чемпионате мира
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поздравил Анастасию Халиуллину с победой в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).
«Вот наша чемпионка мира в индивидуальной гонке! Анастасия Халиулина! Золото! Долго мы ждали этого успеха! Поздравляю весь тренерский штаб сборной России! И личного тренера — маму Екатерину! Спасибо вам всем!» — написал Драчёв.
Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва.
Второй результат в индивидуальной гонке продемонстрировала представительница Болгарии Милена Тодорова. Призовую тройку замкнула Эми Басерга из Швейцарии. Россиянка Анастасия Шевченко заняла четвёртое место, Анастасия Гореева — 18-е, Инна Худорожкова — 43-е.
Россиянка Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на юниорском ЧМ по биатлону
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