Васнецова — о посте про «сырные чипсы»: мне СМС писали, оскорбляли меня и семью

Российская биатлонистка Валерия Васнецова объяснила, почему после дебюта в Кубке мира у неё случился спад. В нынешнем сезоне спортсменка в Кубке мира не выступала.

«Мне кажется, меня немного поддавила эта атмосфера. Я первый раз приехала и три этапа бегала на Кубке мира. Даже не знала, что там настолько такая атмосфера, болельщики. Может, это поддавило. Может, в тренировочном процессе было что-то не так. Тоже было много недомолвок с тренерами. Не знаю. Если в начале сезона я чувствовала себя просто шикарно, потом с каждой гонкой как будто себя в какую-то яму загоняла. Может, сказался переезд в Америку. Всё равно это опыт. На ошибках, как говорится, учатся», — цитирует Васнецову сайт «Матч ТВ».

Валерия также прокомментировала свой скандальный пост в адрес болельщиков. После неудачного выступления в эстафете Васнецова предложила критикам выступить вместо неё: «Приглашаю принять участие вместо меня! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырных чипсов, и «искренне» вас поддерживать».

«Тогда я на это среагировала, потому что эмоции зашкаливали. Теперь всё переосмыслила. Всё равно всегда в жизни каждого человека будут люди, которые станут делиться на хороших и плохих. Я сейчас всем тем людям, которые желают мне самого «хорошего», просто пожелаю счастья и добра. Потому что по-настоящему счастливый и добрый человек никогда не будет писать гадости. Я, конечно, знала, что люди на сайтах пишут плохие комментарии. Но когда они начали присылать мне СМС лично… Не знаю, где они взяли мой номер телефона. Приходили сообщения на телефон. Оскорбления про меня, про мою семью. Всего плохого желали. Это, конечно, очень мне не понравилось. Может быть, поэтому я так среагировала.

Мне сказали, что нехорошо так поступать с болельщиками. Потом прошла ночь, и я со свежей головой проснулась и удалила», — сказала Васнецова.