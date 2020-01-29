А. Резцова: Драчёв — не лучший вариант для СБР. Он жадный

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отреагировала на критику в адрес президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва от четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Слушать Тихонова — себя не уважать. Сразу извиняюсь за такое выражение, понимаю, что титулованный, легендарный, но всё же. Когда выбирали президента, он везде голословил, что будет Володе помогать, продвигать как президента, только Драчёв должен быть президентом. А сейчас он сам себе противоречит, призывая к отставке Владимира Петровича. Ну это разве нормально? Нет! Тихонов Александр Иванович просто не в адеквате.

Я с самого начала говорила, что Владимир Петрович — не лучший вариант для президента. У него есть такая черта, как жадность. Как бы он ни любил биатлон, эта черта всё равно сказывается. Что мы сейчас и ощущаем на команде. Его вице-президент Нуждов диктует ему условия, правила, так как за ним стоит крупная корпорация, которая финансирует биатлон. Вот и всё! А Драчёв как пешка выступает, и так было с самого начала. Не хочу обидеть Драчёва, но он не президент, не руководитель. Но то, что Тихонов сейчас начал катить балоны на Володю, это просто он не в адеквате. Каким бы великим он ни был», — цитирует Резцову Sport24.