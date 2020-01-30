Экс-тренер сборной России по биатлону: у меня для Тихонова есть подарок, неважно пахнущий

Тренер сборной Беларуси по биатлону Владимир Королькевич прокомментировал уход из команды России.

«Команда выступала сильно, в масс-старты попадали по пять девочек: Шумилова, Глазырина, Виролайнен, Юрлова, Романова. Я высказал прессе своё мнение, сказал, что, на мой взгляд, нужно поменять. Начальству не понравилось. После сезона состоялся тренерский совет, замминистра спорта Юрий Нагорных просил остаться, держал должность вакантной до середины мая, но я уже дал обещание белорусам. Когда в СБР узнали, что ухожу, прилетело письмо: «Разрываем контракт, положенное платить не станем». Подготовил ответ: «Тогда ждите ещё одно интервью, более предметное». После этого всё решилось мирно. А спустя время тюменский губернатор Владимир Якушев уговорил вернуться перед Пхёнчханом. Старшим был Сергей Коновалов, я помогал.

Но наиболее негативную роль во всей истории сыграл Александр Тихонов. Каким бы ни был тренер, даже самым хорошим, на него всё равно польётся грязь. На желтизну высокий спрос, слова Тихонова тут же растекаются по СМИ. Тихонов ещё и письма в федерацию писал, настраивал всех против. Есть у меня для него один подарок, неважно пахнущий, времён его руководства СБР. Но пока не публикую. Пусть живёт", — приводит слова Королькевича сайт «Матч ТВ».

Королькевич работал со сборной России в 2013—2015 годах.