Россиянин Ковалёв выиграл золото в спринте на юношеском чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Алексей Ковалёв одержал победу в спринтерской гонке на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Серебряным призёром стал представитель Чехии Ондржей Манек. Третий результат продемонстрировал американец Максим Гермэйн.

Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария

Юноши. Спринт

1. Алексей Ковалёв (Россия) — 19.53,0 (0).

2. Ондржей Манек (Чехия) — +9,3 (0).

3. Максим Гермэйн (США) — +11,3 (1)...

12. Алексей Зубарев (Россия) — +38,1 (1)...

22. Станислав Ильиных (Россия) — +1.07,4 (1).

33. Виталий Гатилов (Россия) — +1.27,2 (1).

Сегодня, 31 января, также пройдёт спринт у девушек.

28 января россияне Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалёв завоевали бронзу юношеского чемпионата мира в эстафете.