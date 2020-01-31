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Россиянин Ковалёв выиграл золото в спринте на юношеском чемпионате мира по биатлону

Россиянин Ковалёв выиграл золото в спринте на юношеском чемпионате мира по биатлону
Биатлон / Чемпионат мира 0

Российский биатлонист Алексей Ковалёв одержал победу в спринтерской гонке на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Серебряным призёром стал представитель Чехии Ондржей Манек. Третий результат продемонстрировал американец Максим Гермэйн.

Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
Юноши. Спринт
1. Алексей Ковалёв (Россия) — 19.53,0 (0).
2. Ондржей Манек (Чехия) — +9,3 (0).
3. Максим Гермэйн (США) — +11,3 (1)...
12. Алексей Зубарев (Россия) — +38,1 (1)...
22. Станислав Ильиных (Россия) — +1.07,4 (1).
33. Виталий Гатилов (Россия) — +1.27,2 (1).

Сегодня, 31 января, также пройдёт спринт у девушек.

28 января россияне Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалёв завоевали бронзу юношеского чемпионата мира в эстафете.

Сборная России завоевала бронзу в эстафете на юношеском чемпионате мира по биатлону
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