Биатлонист Халили занял пятое место в спринте на юниорском чемпионате мира

На юниорском чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария), закончился мужской спринт. Победу одержал норвежец Вебйорн Соэрум. Серебро завоевал Якуб Штвртецки из Чехии. Тройку призёров замкнул представитель Беларуси Дмитрий Лазовский.
Из россиян лучший результат показал Карим Халили. Он финишировал пятым, совершив один промах на огневом рубеже.
Россиянин Даниил Серохвостов занял 15-е место, Кирилл Бажин — 16-е, Никита Матвеев — 43-е.
Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
Юниоры. Спринт. 10 км
1. Вебйорн Соэрум (Норвегия) — 24.02,7 (1)
2. Якуб Штвртецки (Чехия) — +25,1 (0)
3. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — +31,5 (0)…
5. Карим Халили (Россия) — +36,9 (1)…
15. Даниил Серохвостов (Россия) — +1.23,2 (3)
16. Кирилл Бажин (Россия) — +1.31,9 (2)…
43. Никита Матвеев (Россия) — +2.39,8 (2).
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