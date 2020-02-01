Глазырина — о попадании на Кубок мира: шансы есть всегда, нужно выполнять свою работу

Лидер Кубка IBU Екатерина Глазырина рассказала, что не теряет надежды попасть в команду, выступающую на Кубке мира.
«Конечно, на этапах после Нового года я чувствовала себя гораздо лучше по состоянию, по самочувствию, чем в начале сезона. Можно сказать, «вкатилась» в сезон. Правда, в последней гонке была слабость, и потом, уже в России, приболела. Так что сейчас пока не могу сказать, в какой форме нахожусь. Мы с командой прилетели в Мюнхен для подготовки к шестому этапу Кубка IBU, посмотрим, как буду себя чувствовать.
Есть ли шансы как у лидера общего зачёта Кубка IBU попасть на Кубок мира? Я на это рассчитываю, шансы есть всегда, нужно выполнять свою работу. Посмотрим, как пройдут следующие гонки в моём исполнении», — приводит слова Глазыриной «Областная газета».
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