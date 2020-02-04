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Драчёв: СБР будет бороться за доброе имя Зайцевой, Вилухиной и Романовой

Драчёв: СБР будет бороться за доброе имя Зайцевой, Вилухиной и Романовой
Биатлон 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация продолжит оказывать поддержку Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой в борьбе за их доброе имя.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 и 3 марта намерен рассмотреть дела Вилухиной, Романовой и Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады 2014 года в Сочи.

В 2017 году МОК пожизненно отстранил биатлонисток от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Решение было обжаловано в CAS.

«Мы участвуем в этом процессе, помогаем, проводим определённые консультации, хотя есть сложности и нюансы. Мы поддерживаем наших звёзд биатлона и будем бороться за их доброе имя и выдающиеся спортивные достижения», — цитирует Драчёва ТАСС.

CAS рассмотрит дела биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной 2 и 3 марта
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