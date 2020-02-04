Драчёв: СБР будет бороться за доброе имя Зайцевой, Вилухиной и Романовой

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация продолжит оказывать поддержку Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой в борьбе за их доброе имя.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 и 3 марта намерен рассмотреть дела Вилухиной, Романовой и Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады 2014 года в Сочи.
В 2017 году МОК пожизненно отстранил биатлонисток от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Решение было обжаловано в CAS.
«Мы участвуем в этом процессе, помогаем, проводим определённые консультации, хотя есть сложности и нюансы. Мы поддерживаем наших звёзд биатлона и будем бороться за их доброе имя и выдающиеся спортивные достижения», — цитирует Драчёва ТАСС.
- 4 февраля 2020
-
22:25
-
21:20
-
20:22
-
15:00
-
11:55
- 3 февраля 2020
-
23:58
-
22:28
-
21:48
-
18:25
-
08:42
- 2 февраля 2020
-
23:12
-
21:05
-
18:43
-
17:58
-
17:15
-
14:52
-
13:56
-
13:40
- 1 февраля 2020
-
22:49
-
22:13
-
21:39
-
17:58
-
17:38
-
17:24
-
17:11
-
16:52
-
15:51
-
14:41
-
13:30
-
11:32
-
10:34
-
00:49
- 31 января 2020
-
18:07
-
17:10
-
14:18