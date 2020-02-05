Елисеев рассказал, что случилось бы, если бы Й. Бё и Фуркад поменялись лыжами

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, почему вся мужская сборная России выступает на лыжах Fischer, а он — на Madshus.
«До юниорского первенства мира у меня своих лыж как таковых не было: одна пара — одной фирмы, вторая — другой. В основном на соревнованиях бегал на лыжах Александра Стародубца и иногда Андрея Прокунина, которые выступали за московскую команду. Получается, что перед первенством мира они собрали мне определённый набор лыж, подходивших почти под все погодные условия. На первенстве я бежал на Madshus. В этот же год Александр Стародубец заканчивал свою карьеру, поэтому я, недолго думая, выкупил у него лучшие пары. Когда я только начинал пробовать эти лыжи, они мне по работе понравились больше, чем Fischer. Поэтому выбор пал на Madshus. Дальше моя карьера уже пошла с лыжами этой фирмы», — цитирует Елисеева сайт «Матч ТВ».
Елисеев также ответил на вопрос, что было бы, если бы норвежец Йоханнес Бё и француз Мартен Фуркад поменялись лыжами.
«Тогда это были бы уже не Бё и не Фуркад в том понимании, в котором мы их знаем. Тут невозможно предположить. У Фуркада немного прыгающая техника, поэтому ему на Rossignol комфортно. У Йоханнеса более катящаяся техника. Ему на Fischer больше подходит. Так что здесь сложно комментировать», — сказал Елисеев.
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